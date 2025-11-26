Форма поиска по сайту

26 ноября, 15:24

Технологии
Минцифры РФ предложило создать государственную систему связи

В РФ может появиться государственная система связи

Фото: 123RF.com/familylifestyle

Минцифры России предложило создать государственную систему связи. Соответствующая инициатива представлена на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы документа отметили, что общественные отношения в области связи характеризуются отсутствием систем, которые позволили бы обеспечить устойчивое информационное взаимодействие государственных и федеральных органов, а также субъектов критической информационной инфраструктуры.

Ранее в Минцифры опровергли планы по ограничению доступа в Сеть. В ведомстве отмечали, что распространяемые от лица министерства сведения об этом являются фейковыми. Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работает в штатном режиме с учетом особенностей обеспечения безопасности в каждом российском регионе.

До этого в стране в тестовом режиме заработал "белый список" сервисов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета. В него вошли сервисы госуслуг и "Яндекса", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджер MAX и другие ресурсы.

Позже Минцифры расширило список, включив в него сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов, а также "Почты России".

Минцифры назвали сервисы с доступом при ограниченном интернете

