Депутат Горелкин: сбои в интернет-сервисах связаны с суверенизацией интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сбои в работе интернет-сервисов происходят из-за того, что интернет утрачивает свою глобальность. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Процесс суверенизации интернета в пределах отдельных государств приводит к нарушению связей между цифровыми сегментами, считает парламентарий.

"Мы все свидетели появления такого понятия, как фрагментация, разделения глобальной сети на обособленные цифровые сегменты", – цитирует его РИА Новости.

Горелкин добавил, что этот процесс будет продолжаться и усиливаться.

В начале сентября в России в тестовом режиме заработал "белый список" сервисов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета. В это время граждане смогут пользоваться сервисами государственных услуг, соцсетями "ВКонтакте" и "Oдноклассники", сайтом Mail.ru и мессенджером MAX.

Также в перечень были включены сервисы "Яндекса", сайты правительства и администрации президента. В Минцифры РФ уточняли, что список доступных при отключении Сети порталов будет дополняться.

