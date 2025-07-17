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17 июля, 13:16

Технологии

Песков назвал оправданными для безопасности ограничения интернета в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Связанные с мерами безопасности ограничения мобильного интернета в России оправданны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, обеспечение безопасности в данной теме является приоритетом, поскольку существуют очевидные угрозы. Он уточнил, что действия киевского режима не меняются, поэтому Россия должна принимать соответствующие решения.

Подобные меры ранее были введены в Самарской области. Как объяснил глава региона Вячеслав Федорищев, ограничения помогут обезопасить граждан и защитить объекты.

Также во Владимирской области при частичных ограничениях Сети проводной интернет и сети Wi-Fi продолжили работать в штатном режиме. Местных жителей власти попросили с пониманием отнестись к этим неудобствам, подчеркнув, что данная мера необходима для эффективной борьбы с атаками беспилотников.

Кроме того, в Тюменской области аналогичные меры действуют по независящим от органов власти и операторов связи причинам.

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