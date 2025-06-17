17 июня, 08:57Регионы
Власти Тюменской области ограничили работу мобильного интернета
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Мобильный интернет ограничен на территории Тюменской области в целях безопасности граждан, сообщает телеграм-канал информационного центра правительства региона.
В публикации уточняется, что ограничения действуют с 12 июня по независящим от органов власти и операторов связи причинам. При этом стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме.
"Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен", – добавили в правительстве.
Ранее масштабные сбои в работе мобильного интернета фиксировались в Ростовской области. Местные власти уточняли, что это связано с проведением мероприятий по обеспечению безопасности в регионе.
Кроме того, мобильный интернет отключали в нескольких микрорайонах Пскова. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности критически важных объектов.