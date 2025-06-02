02 июня, 12:08Регионы
Работа интернета ограничена в Саратовской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Работа мобильного интернета ограничена в Саратовской области для безопасности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу региона Романа Бусаргина.
Губернатор призвал жителей с пониманием относиться к временным ограничениям. При этом их причину Бусаргин не назвал.
Период с ограничениями мобильного интернета может стать поводом для цифрового детокса, заявила ранее врач-психиатр Надежда Соловьева. По ее словам, человек может быстро переключиться, если у него нет зависимости от интернета.
Также в обычные дни бывает полезно выделять время, чтобы побыть "вне Сети", указала она. Однако у людей, у которых есть признаки интернет-зависимости, может появиться "информационная ломка", чем-то похожая на наркотическую и алкогольную, добавила врач.
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