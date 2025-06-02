Работа интернета ограничена в Саратовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Работа мобильного интернета ограничена в Саратовской области для безопасности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу региона Романа Бусаргина.

Губернатор призвал жителей с пониманием относиться к временным ограничениям. При этом их причину Бусаргин не назвал.

Период с ограничениями мобильного интернета может стать поводом для цифрового детокса, заявила ранее врач-психиатр Надежда Соловьева. По ее словам, человек может быстро переключиться, если у него нет зависимости от интернета.

Также в обычные дни бывает полезно выделять время, чтобы побыть "вне Сети", указала она. Однако у людей, у которых есть признаки интернет-зависимости, может появиться "информационная ломка", чем-то похожая на наркотическую и алкогольную, добавила врач.