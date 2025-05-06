Психиатр Соловьева: отсутствие интернета может стать поводом для цифрового детокса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Период с возможными ограничениями мобильного интернета в столице может стать поводом для цифрового детокса, заявила врач-психиатр Надежда Соловьева.

"Если у человека нет зависимости от интернета, он сможет быстро переключиться. Способность адаптироваться – это свойство здоровой психики. Для человека в норме это даже полезно", – сказала она в беседе с Агентством "Москва".

Врач убеждена, что в обычные дни также бывает полезно выделять время, чтобы побыть "вне сети". Но у людей, у которых наблюдаются признаки интернет-зависимости, может возникнуть "информационная ломка", чем-то похожая на наркотическую и алкогольную.

"Может возникнуть тревожность, нарушиться сон, люди не будут находить себе места – но это лишь определенный процент людей", – сказала Соловьева.

При появлении тревожности врач посоветовала попробовать использовать привычные способы расслабления. В частности, в это время стоит правильно питаться, больше гулять, общаться с близкими и находить время для отдыха.

"Самое главное – не переключаться на алкоголь и наркотические препараты, так как люди с зависимостями склонны переключать одну форму зависимости на другую", – заключила она.

Ограничения в работе мобильного интернета возможны в Москве с 7 по 9 мая из-за праздничных мероприятий в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В это время ожидается прибытие большого числа иностранных делегаций, поэтому в городе не исключены ограничения доступа в Сеть с мобильных устройств, а также ограничения на передвижение автомобилей.

Эксперты отмечают, что ранее РФ неоднократно получала угрозы провокаций на День Победы, поэтому в столице и было решено ограничить доступ в Сеть. В частности, на руку противнику могут сыграть и многочисленные фотографии подготовки к празднованию. Тем не менее после праздников все должно вернуться в норму, убеждены специалисты.

