Москвичей предупредили о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве возможны перебои со связью с 7 по 9 мая из-за праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

В связи с празднованием ожидается прибытие большого количества иностранных делегаций на высоком и высшем уровне. Поэтому в городе будут действовать ограничения на передвижение транспортных средств, а также возможны ограничения на работу мобильного интернета.

"Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам", – говорится в сообщении.

Ранее эксперт Игорь Бедеров заявил, что одной из основных целей отключения мобильной связи в Москве может являться затруднение наведения вражеских дронов. Он напомнил, что беспилотники ориентируются по данным GPS. При этом в Москве осуществляется спуфинг GPS, то есть подмена истинного сигнала спутника более мощным ложным.

В свою очередь, интернет-эксперт Леонтий Букштейн отметил, что ранее Россия неоднократно получала угрозы провокаций на День Победы. Кроме того, граждане активно делятся фотографиями подготовки к празднованию, что может сыграть на руку противнику. По его мнению, из-за этого связь было решено ограничить.