Сбой произошел в работе российских операторов связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе нескольких операторов связи в России, сообщается в телеграм-канале портала по мониторингу неполадок "Сбой.рф".

"250 жалоб (на работу "Билайна". – Прим. ред.) за последние 15 минут", – говорится в сообщении.

Общее количество сообщений о неполадках к 11:07 по московскому времени достигло 958. Пик пришелся на 10:30, следует из данных портала. Большая часть жалоб (77%) поступает из Москвы. Также о сбоях в работе "Билайна" сообщают жители Краснодарского края и Санкт-Петербурга – по 4%.

Чуть позже стало известно о сбоях в работе оператора T2. За 15 минут поступило 220 жалоб о неполадках. Также отмечаются проблемы в работе МТС. На сбои у этого оператора пожаловались 194 раза. В итоге общее число жалоб на T2 и МТС достигло 341 и 479 соответственно.

Также россияне столкнулись с проблемами в работе других операторов – "МегаФона", Yota и "Ростелекома". Общее число жалоб достигло 82, 58 и 45 соответственно.

Ранее проблемы отмечались в работе Т-Банка. В основном жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края. Позже работа всех сервисов банка была восстановлена. В компании отмечали, что у некоторых клиентов действительно могли наблюдаться трудности с проведением операций в мобильном приложении, но позже проблемы были устранены.

