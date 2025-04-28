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28 апреля, 08:54

Технологии

Сбой зафиксирован в работе оператора T2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе оператора сотовой связи T2. Об этом сообщает сервис "СБОЙ.РФ – Мониторинг сбоев".

За последние 30 минут в сервис поступило 112 жалоб на работу оператора. В течение последних суток неполадки отмечали жители Тверской области (30%), Москвы (23%), Нижегородской области, Санкт-Петербурга (по 8%) и других регионов.

Ранее сбой произошел в работе сервисов Т-Банка. В основном жалобы поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края. Спустя время работа сервисов была восстановлена.

Как отмечала пресс-служба финансовой организации, у некоторых клиентов могли возникнуть трудности с проведением операций в мобильном приложении. Эту проблему оперативно устранили.

Интернет-пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов доставки и онлайн-магазинов

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