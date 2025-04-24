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24 апреля, 18:34

Технологии

Сбой произошел в работе Системы быстрых платежей

Фото: 123RF/champlifezy

Сбой произошел в работе Системы быстрых платежей на стороне одного из банков – участников СБП, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

В связи с неполадками у горожан могут возникнуть временные задержки в обработке операций, предупредили в НСПК. При этом все сервисы компании продолжают свою работу в штатном режиме.

Вечером 24 апреля клиенты Т-Банка столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения из-за сбоя. За 15 минут поступило 66 жалоб от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края. Спустя время работа организации была восстановлена.

Еще один сбой ранее произошел в работе сервисов МТС. Примерно 94% пользователей сообщили о полном сбое в работе сервисов, а еще 3% указывали на проблемы с мобильным приложением.

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