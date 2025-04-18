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18 апреля, 16:41

Технологии

Сервис "Самокат" заявил о штатной работе после жалоб на сбои

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сервис "Самокат" работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба компании.

"Пользователи могут заказать все нужное для комфортного быта с бесплатной доставкой от 15 минут", – приводит сообщение ТАСС.

Ранее в работе сервиса были зафиксированы сбои. На неполадки за сутки пожаловались почти 1 500 пользователей. Большая часть из них указывала на проблему с мобильным приложением, а остальные – на неполадки с сайтом.

В службе поддержки попросили прощения за доставленные неудобства и отметили, что решат технические проблемы как можно скорее.

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