РКН: проблемы с Telegram связаны со сбоем в инфраструктуре сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проблемы в работе мессенджера Telegram связаны со сбоем в инфраструктуре сервиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

Как отметили в РКН, жалобы фиксировались по всему миру, в частности в Германии, Болгарии, России и Испании.

"По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", – говорится в сообщении.

Массовый сбой произошел в работе Telegram вечером 17 апреля. Всего было зафиксировано более 6 тысяч жалоб.

Пользователи жаловались на сбой мобильного приложения, оповещений, сбой сайта и общий сбой. При этом больше всего сообщений поступало из Узбекистана. Также проблемы фиксировались в Крыму, Нижегородской и Челябинской областях, Московской области.