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Технологии

В России фиксируются сбои в работе онлайн-сервиса Steam

Фото: 123RF/peopleimages12

В России ночью 16 апреля фиксируются сбои в работе онлайн-сервиса компьютерных игр Steam. За час об ошибках заявили свыше 1 500 российских пользователей, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи из России жалуются на общий сбой (69%), неполадки в работе сайта (17%) и мобильного приложения (8%), а также на проблемы с работой личного кабинета (4%). Больше всего о неполадках сообщали из Карелии, Санкт-Петербурга, Псковской, Калининградской и Смоленской областей.

Ранее Роскомнадзор сообщил об удалении Steam запрещенной в России информации. В ведомстве подчеркнули, что сервис не будет заблокирован на территории страны, так как выполнил требования законодательства.

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