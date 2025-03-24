РКН объяснил сбой сервисов в РФ использованием иностранной инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой в работе ряда сервисов в России связан с использованием иностранной серверной инфраструктуры. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) уведомлен о неполадках. РКН посоветовал российским компаниям использовать ресурсы отечественных хостинг-провайдеров.

В понедельник, 24 марта, стало известно о проблемах в работе некоторых внутренних систем Мострансавто. В частности, были недоступны системы диспетчеризации, а также со сбоями отображался транспорт на "Яндекс Картах" и "Транспорте Подмосковья". В компании заявили, что причиной стали хакерские атаки.

Позже технические неполадки были зафиксированы в работе сервисов Сбера. О проблемах сообщали пользователи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Нижегородской и Томской областей, а также из Республики Карелия.

После этого россияне столкнулись с массовым сбоем Рунета. Пользователи пожаловались на медленную работу мессенджеров, ряда сервисов банков, сотовых операторов и интернет-провайдеров, а также игровых магазинов Steam и EGS.