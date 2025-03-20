РКН проверит сервисы и операторов РФ на использование иностранных серверов

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Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. Об этом РИА Новости заявили в ведомстве.

Исследования нужны для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета, пояснили в РКН.

Ранее надзорное ведомство потребовало от руководства мессенджера Telegram удалить два набора стикеров. Зуевский районный суд Кировской области запретил использовать их, поскольку в них содержатся нацистские и экстремистские изображения.

На основании решения суда РКН внес интернет-страницы с указанными стикерами в Единый реестр запрещенной информации. Если Telegram не удалит наборы, ему будет грозить штраф до четырех миллионов рублей.