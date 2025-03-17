РКН потребовал от Telegram удалить запрещенные наборы стикеров

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор (РКН) потребовал от руководства мессенджера Telegram удалить два запрещенных набора стикеров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского ведомства.

Зуевский районный суд Кировской области 11 марта запретил использование двух наборов стикеров в Telegram, содержащих нацистские и экстремистские изображения.

На основании решения суда РКН внес интернет-страницы с указанными стикерами в Единый реестр запрещенной информации. Если мессенджер откажется удалять данные наборы стикеров, то ему будет грозить штраф до 4 миллионов рублей.

В Госдуме ранее предложили администрации мессенджера Telegram подумать над созданием механизмов, благодаря которым пользователи смогут пожаловаться на противоправный контент в стикерах и эмодзи.

В начале марта Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне. По словам главы Минцифры Дагестана Юрия Гамзатова, эта площадка часто используются "недругами". В качестве примера он привел беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.