Депутат Горелкин предложил создать механизм жалоб на стикеры в Telegram

12 марта, 13:10Политика
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил администрации мессенджера Telegram подумать над созданием механизмов, благодаря которым пользователи смогут пожаловаться на противоправный контент в стикерах и эмодзи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Зуевский районный суд Кировской области 11 марта запретил использование двух наборов стикеров в Telegram, содержащих нацистские и экстремистские изображения.
"Уверен, что до блокировки Telegram дело не дойдет: скорее всего, администрация мессенджера удалит эти стикерпаки", – отметил Горелкин.
Ранее Telegram добавил функцию платных сообщений за внутреннюю валюту – звезды. Таким образом, пользователи смогут оградить себя от спама и "монетизировать свою популярность". При этом для активации "сообщений за звезды" в личных чатах необходима подписка Telegram Premium.
Также сообщалось, что разработчики Telegram внедрят функцию передачи фотографий и видеозаписей со смартфона на телевизор. Бета-версия приложения 11.8 для Android стала поддерживать протокол Google Cast, также известный как Chromecast. Это означает, что пользователи смогут транслировать медиаконтент на устройства, которые тоже поддерживают этот протокол.
Новый вид мошенничества появился в Telegram