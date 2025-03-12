Депутат Горелкин предложил создать механизм жалоб на стикеры в Telegram

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Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил администрации мессенджера Telegram подумать над созданием механизмов, благодаря которым пользователи смогут пожаловаться на противоправный контент в стикерах и эмодзи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Зуевский районный суд Кировской области 11 марта запретил использование двух наборов стикеров в Telegram, содержащих нацистские и экстремистские изображения.

"Уверен, что до блокировки Telegram дело не дойдет: скорее всего, администрация мессенджера удалит эти стикерпаки", – отметил Горелкин.

Ранее Telegram добавил функцию платных сообщений за внутреннюю валюту – звезды. Таким образом, пользователи смогут оградить себя от спама и "монетизировать свою популярность". При этом для активации "сообщений за звезды" в личных чатах необходима подписка Telegram Premium.

Также сообщалось, что разработчики Telegram внедрят функцию передачи фотографий и видеозаписей со смартфона на телевизор. Бета-версия приложения 11.8 для Android стала поддерживать протокол Google Cast, также известный как Chromecast. Это означает, что пользователи смогут транслировать медиаконтент на устройства, которые тоже поддерживают этот протокол.

