08 марта, 18:20Технологии
Мессенджер Telegram заблокирован в Дагестане и Чечне
Фото: 123RF/diy13
Мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по предоставлению правоохранительных органов. Об этом заявил глава Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов, сообщает ТАСС.
Министр уточнил, что площадка часто используются "недругами". В качестве примера он привел беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.
"Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют", – уточнил Гамзатов.
Он также порекомендовал использовать аналоги мессенджера, например соцсеть "ВКонтакте".
Telegram должен пересмотреть подход к модерации контента, уточнил агентству член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, комментируя блокировку мессенджера в Дагестане и Чечне.
"Платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы", – пояснил депутат.
Блокировку он назвал вынужденной мерой, поскольку Telegram активно использовался в этих регионах для координации беспорядков.
Вечером 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива.
На фоне произошедшего был временно закрыт аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из которых составили административные материалы.
По статье о неповиновении сотрудникам правопорядка к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.
В августе 2024 года пятерых участников беспорядков приговорили к лишению свободы на сроки до 9 лет.