Мессенджер Telegram заблокирован в Дагестане и Чечне

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Мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне по предоставлению правоохранительных органов. Об этом заявил глава Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов, сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что площадка часто используются "недругами". В качестве примера он привел беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

"Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют", – уточнил Гамзатов.

Он также порекомендовал использовать аналоги мессенджера, например соцсеть "ВКонтакте".

Telegram должен пересмотреть подход к модерации контента, уточнил агентству член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, комментируя блокировку мессенджера в Дагестане и Чечне.

"Платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие. И, к сожалению, блокировку зачастую избегают именно экстремистские материалы", – пояснил депутат.

Блокировку он назвал вынужденной мерой, поскольку Telegram активно использовался в этих регионах для координации беспорядков.

Вечером 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива.

На фоне произошедшего был временно закрыт аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из которых составили административные материалы.

По статье о неповиновении сотрудникам правопорядка к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.

В августе 2024 года пятерых участников беспорядков приговорили к лишению свободы на сроки до 9 лет.