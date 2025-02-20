Telegram и YouTube оштрафованы за неудаление данных

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram и платформу YouTube на 80 тысяч рублей каждый. Причиной стал отказ удалить персональные данные, полученные незаконно. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Судья признал платформы виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.11 КоАП РФ.

Ранее суд оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей. Причиной послужили опубликованные на видеохостинге YouTube ролики, среди которых присутствовала инструкция по сдаче в плен для российских участников спецоперации.

В январе московский суд также назначил корпорации Google штраф свыше 8 миллиардов рублей. Такое решение было принято из-за уклонения компании от уплаты предыдущего штрафа.

Российские суды неоднократно признавали корпорацию виновной в административных правонарушениях за неисполнение российских законов. В ноябре 2024 года Таганский суд Москвы в один день дважды назначил Google по 3,8 миллиона рублей штрафов. Поводом тогда послужило неудаление запрещенного контента.

