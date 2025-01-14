Суд в Москве оштрафовал Google на 8 млрд рублей

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Столичный суд назначил корпорации Google штраф в размере более 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Такое решение принято из-за уклонения Google от уплаты предыдущего штрафа. О каком конкретно штрафе идет речь, в пресс-службе не уточнили.

Российские суды неоднократно признавали корпорацию виновной в административных правонарушениях за неисполнение российских законов. Так, в ноябре 2024 года Таганский районный суд Москвы в один день дважды назначил Google по 3,8 миллиона рублей штрафов из-за неудаления запрещенного контента.

Также судебные органы рассматривают дело о блокировке аккаунтов российских телеканалов на видеохостинге YouTube. На момент конца октября 2024 года общая сумма требований 17 ТВ-каналов к корпорации достигла двух ундециллионов рублей (число с 36 нулями).

