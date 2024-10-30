Экс-советник президента РФ Клименко призвал готовиться к отключению Google в России

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Все сервисы Google могут быть отключены в России после назначенного компании штрафа в 2 ундециллиона рублей. Об этом заявил бывший советник президента РФ по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, Google не станет платить такой штраф, так как у компании просто нет таких денег.

"С юридической точки зрения все правильно, а по сути, мы понимаем, что никто не будет такие деньги платить, потому что штраф уже превышает всю денежную массу, которая у Google когда-нибудь была", – добавил Клименко.

По его словам, из-за штрафа Google может запретить пользоваться ее бесплатными сервисами – "просто будет невозможно зайти и зарегистрироваться там". При этом он подчеркнул, что Россия способна в любой момент заблокировать Google, но до сих пор этого не сделала.

Ранее стало известно, что сумма требований 17 российских телеканалов к Google, заблокировавшей аккаунты российских телеканалов на видеохостинге YouTube, достигла двух ундециллионов рублей. В ходе заседания суда, прошедшего в понедельник, 28 октября, судья сообщил, что рассматривает дело, "в котором много-много нулей". В ундециллионе – 36 нулей. Сумма штрафа в случае его неуплаты после 9 месяцев с момента его вступления в силу каждую неделю удваивается без ограничения на общую сумму.