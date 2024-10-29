Cумма требований телеканалов России к Google достигла двух ундециллионов рублей

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Сумма требований 17 российских телеканалов к американской корпорации Google, заблокировавшей аккаунты российских телеканалов на видеохостинге YouTube, достигла двух ундециллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

В ходе заседания суда, прошедшего в понедельник, 28 октября, судья сообщил, что рассматривает дело "в котором много-много нулей". В ундециллионе – 36 нулей.

Данный штраф суд назначил Google за то, что компания не восстановила на YouTube каналы 17 российских медиа, среди которых "Звезда", "Первый канал", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "Телеканал 360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал" и "Технологическая компания Центр".

Сумма штрафа, в случае его неуплаты после 9 месяцев с момента его вступления в силу, каждую неделю удваивается без ограничения на общую сумму.

Ранее суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за нарушение закона о самоконтроле соцсетей. Согласно материалам дела, суд назначил штраф из-за отказа компании ограничить доступ к публикациям, представляющим информацию о распитии алкоголя и курении.

До этого американская компания получила штраф в размере 4 миллионов рублей за фейки в ВС РФ. Протокол был составлен за отказ удалять запрещенные сведения о российской армии в зоне СВО.