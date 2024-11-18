Суд оштрафовал Google второй раз за день еще почти на 4 млн рублей

Фото: depositphotos/lucidwaters

Таганский районный суд Москвы оштрафовал второй раз за день компанию Google еще на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

В этот же день суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. В результате общая сумма превысила 7,6 миллиона рублей.

Компанию вновь признали виновной в административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации").

В начале ноября мировой судья Таганского района зарегистрировал протокол в отношении компании Google за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Документ был составлен по статье 19.7.10-4 КоАП РФ "Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти".

Между тем сумма требований 17 российских телеканалов к корпорации Google, заблокировавшей аккаунты на видеохостинге YouTube, достигла двух ундециллионов рублей. В ундециллионе – 36 нулей. Сумма штрафа удваивается каждую неделю в случае неуплаты после 9 месяцев с момента его вступления в силу.