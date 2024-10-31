Песков посоветовал Google исправить ситуацию на фоне долга в 2 ундециллиона рублей

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Штраф Google в 2 ундециллиона рублей исполнен символизмом, и лучшее, что может сделать компания, это исправить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google", – отметил он.

С его слов, компания не должна ограничивать действия российских телеканалов, однако занимается этим. Песков предполагает, что штраф должен стать поводом к тому, чтобы Google обратила внимание на ситуацию.

О том, что сумма требований 17 российских телеканалов к Google, заблокировавшей аккаунты российских телеканалов на видеохостинге YouTube, достигла 2 ундециллионов рублей, стало известно ранее. В ходе заседания суда, прошедшего в понедельник, 28 октября, судья сообщил, что рассматривает дело, "в котором много-много нулей".

В ундециллионе – 36 нулей. Сумма штрафа в случае его неуплаты после 9 месяцев с момента его вступления в силу каждую неделю удваивается без ограничения на общую сумму.

Кроме того, все сервисы Google могут быть отключены в России после назначенного компании штрафа. По словам экс-советника президента РФ Германа Клименко, Google не станет платить такой штраф, так как у компании просто нет таких денег. Из-за этого компания может запретить пользоваться ее бесплатными сервисами.