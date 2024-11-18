Суд оштрафовал Google на 3,8 млн руб за неудаление запрещенного контента

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Таганский районный суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

В начале ноября мировой судья Таганского района зарегистрировал новый протокол в отношении компании Google за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Документ был составлен по статье 19.7.10-4 КоАП РФ "Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти".

Ранее стало известно, что сумма требований 17 российских телеканалов к корпорации Google, заблокировавшей аккаунты на видеохостинге YouTube, достигла двух ундециллионов рублей. В ундециллионе – 36 нулей.

Сумма штрафа удваивается каждую неделю в случае неуплаты после 9 месяцев с момента его вступления в силу. Общая сумма штрафа при этом не ограничивается.

В Кремле прокомментировали ситуацию, заявив, что штраф в два ундециллиона рублей исполнен символизмом, и лучшее, что может сделать компания, это исправить ситуацию.