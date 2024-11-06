Telegram вновь привлечен к ответственности за отказ удалить запрещенную информацию

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Telegram вновь привлекли к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию. Мессенджеру грозит очередной штраф до 4 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на картотеку Таганского суда Москвы.

Отмечается, что судебное заседание по данному делу назначено на 30 декабря 2024 года.

Ранее Telegram уже был оштрафован Таганским судом Москвы на 4 миллиона рублей из-за неудаления каналов, в которых распространялись призывы отделить Урал от России. Как отметил суд, их выявили работники правоохранительных органов, после чего информация была передана в РКН.

Telegram был признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").