Суд оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

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Суд в Москве назначил TikTok административный штраф в размере 4 миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

TikTok Pte.Ltd. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10 КоАП РФ ("Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи").

В августе суд Москвы оштрафовал Pinterest Europe Limited. Компания должна была выплатить 7 миллионов рублей. Инстанция вынесла решение о привлечении Pinterest к ответственности в связи с повторным неисполнением обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и ограничению доступа к определенной информации.

Кроме того, Таганский суд Москвы назначил компании Google очередной штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Поводом для этого тоже послужило нарушение закона о самоконтроле соцсетей.

В частности, компании придется выплатить штраф из-за отказа ограничить доступ к публикациям, в которых была представлена информация о распитии алкоголя и курении.

