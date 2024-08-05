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05 августа, 17:30

Технологии

Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch на 5 миллионов рублей

Фото: 123RF/skycinema

Мировой судебный участок Таганского района Москвы назначил штраф видеостриминговому сервису Twitch на сумму 5 миллионов рублей за невыполнение требований Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее компания Google была оштрафована на 5 миллионов рублей из-за отказа выполнить предписание Роскомнадзора. До этого суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей.

В начале июля Telegram также был оштрафован на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Суд признал компанию виновной по административной статье.

Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей

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