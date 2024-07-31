Суд в Москве оштрафовал Google на 5 млн рублей

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Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей. Причиной послужил отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ ("Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций").

Ранее Google уже был оштрафован на 4 миллиона рублей. Протокол на компанию был составлен за отказ удалить фейки о ВС РФ в зоне проведения СВО.

В марте Google также обязали выплатить 4 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к ролику на YouTube. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения.