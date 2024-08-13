13 августа, 11:58Технологии
Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей
Фото: 123RF/diy13
Таганский суд Москвы снова оштрафовал Telegram Messenger за отказ соцсети удалить запрещенную на территории РФ информацию, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ". Сумма штрафа составила 4 миллиона рублей.
В начале июля Telegram был оштрафован на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Суд признал компанию виновной по административной статье.
Позже Google также оштрафовали на 5 миллионов рублей из-за отказа выполнить предписание Роскомнадзора.
Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей