Google грозит новый штраф за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

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Мировой судья Таганского района Москвы зарегистрировал новый протокол в отношении компании Google за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Протокол был составлен по статье 19.7.10-4 КоАП РФ "Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти".

Теперь компании может грозить штраф до 6 миллионов рублей. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее стало известно, что сумма требований 17 российских телеканалов к корпорации Google, заблокировавшей аккаунты российских телеканалов на видеохостинге YouTube, достигла двух ундециллионов рублей. В ундециллионе – 36 нулей.

Сумма штрафа удваивается каждую неделю в случае неуплаты после 9 месяцев с момента его вступления в силу. Общая сумма штрафа при этом не ограничивается.

В Кремле прокомментировали ситуацию, заявив, что штраф в два ундециллиона рублей исполнен символизмом, и лучшее, что может сделать компания, это исправить ситуацию.