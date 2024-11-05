Таганский суд оштрафовал Mozilla на 3,5 млн руб за неудаление информации

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Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Mozilla Corporation на 3,5 миллиона рублей за неудаление подлежащей к этому информации. Об этом сообщается в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Корпорацию признали виновной по соответствующей статье Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На прошлой неделе Таганский суд вынес решение о штрафе мессенджера Telegram. Инстанция приписала сервису выплатить 4 миллиона рублей из-за неудаления каналов, в которых распространялись призывы отделить Урал от России.

При этом в материалах дела сказано, что Роскомнадзор ранее обращался к социальной сети с просьбами удалить подобные телеграм-каналы, однако требование не было выполнено в течение месяца. В список каналов вошли и те, которые содержали ультраправые идеи и призывы поддержки ВСУ.