Суд на 3,5 млн руб оштрафовал Internet Archive за неудаление запрещенной информации

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Таганский суд Москвы назначил некоммерческой организации Internet Archive штраф в размере 3,5 миллиона рублей в связи с отказом удалить запрещенную информацию, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Корпорацию признали виновной в статье "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации" КоАП РФ.

Ранее аналогичное наказание по такой же статье получили компания Microsoft и фотохостинг Pinterest Europe Limited. До этого столичный суд обязал компанию Google также выплатить 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, под схожие санкции подпал и мессенджер Telegram, однако фирме указали несколько больший штраф – 4 миллиона рублей.