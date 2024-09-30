Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

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Таганский суд Москвы назначил компании Google еще один штраф в размере 3,5 миллиона рублей в связи с отказом удалить запрещенную информацию, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Очередной штраф в аналогичной сумме фирме назначили 23 августа в связи с нарушением закона о самоконтроле соцсетей. В суде уточнили, что административное наказание было назначено из-за отказа компании ограничить доступ к публикациям, в которых была представлена информация о распитии алкоголя и курении. До этого Google был оштрафован на 4 миллиона рублей за фейки о ВС РФ. Протокол на компанию был составлен в середине июля за отказ удалить запрещенную информацию о российской армии в зоне проведения СВО.

Кроме того, в июле Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского взыскал с американской Google International LLC, которая является материнской компании этого российского юрлица, около 10 миллиардов рублей. Суд признал незаконным перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.