Суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб за неудаление запрещенной информации

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

Суд признал компанию виновной по административной статье "Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ".

В середине августа 2024 года суд также оштрафовал мессенджер на четыре миллиона рублей по аналогичной статье. В начале июня Telegram из-за отказа удалить запрещенную информацию получил штраф на три миллиона рублей.

Между тем мессенджер запустил новый способ верификации телефонных номеров – Telegram Gateway. Основатель платформы Павел Дуров рассказал, что компании могут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям через Telegram. С его слов, этот метод дешевле, быстрее и безопаснее традиционных СМС-сообщений.