Суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей

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Таганский суд Москвы обязал Discord выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом заявили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция обвинила сервис в неисполнении владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации, указанной в пункте 5 части 1 статьи 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ.

Ранее стало известно, что сервис Discord могут полностью заблокировать в России. СМИ ссылались на реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, по данным которого в адрес Discord с 20 сентября было направлено пять новых решений от ведомства в части его работы в РФ.

Эти решения могут стать основанием для блокировки ресурса по закону "Об информтехнологиях и защите информации".

