В Telegram запущен новый способ верификации телефонных номеров

Фото: 123RF/diy13

Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров – Telegram Gateway, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

"Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством СМС-сообщения", – отметил Дуров.

По его словам, стоимость одного кода составит 0,01 доллара по всему миру. Кроме того, если номер не связан с аккаунтом в мессенджере, то за его подтверждение не будет взиматься плата. Дуров также подчеркнул, что Telegram уже проверил номера около миллиарда пользователей.

Ранее стало известно, что Telegram планирует выпустить первую бесплатную 3D-игру Durov Run на блокчейне TON, сюжет которой будет строиться вокруг истории жизни и карьеры основателя мессенджера.

Игра будет в жанре endless runner с элементами бизнес-симулятора. Она будет доступна в Telegram Mini Apps. По сюжету игрок бежит по бесконечному пути в локациях, где жил и работал Дуров. Их задача уклоняться от препятствий, собирать бонусы (виртуальные монеты, токены на блокчейне TON) и стараться продержаться в пути как можно дольше.