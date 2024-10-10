Telegram выпустит первую 3D-игру на блокчейне TON про жизнь и карьеру Дурова

Фото: телеграм-канал TON Community RUS

Telegram выпустит первую бесплатную 3D-игру Durov Run на блокчейне TON, сюжет которой будет строиться вокруг истории жизни и карьеры основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу TON.

Игра будет в жанре endless runner с элементами бизнес-симулятора. Она будет доступна в Telegram Mini Apps. По сюжету игрок бежит по бесконечному пути в локациях, где жил и работал Дуров. Их задача уклоняться от препятствий, собирать бонусы (виртуальные монеты, токены на блокчейне TON) и стараться продержаться в пути как можно дольше.

Как отметил представитель компании-разработчика Durov Run, создатели хотели отразить жизненный путь создателя Telegram и позволить пользователям ощутить причастность к его успеху. Всего игра включает три главы:



Санкт-Петербург – Университет СПбГУ, создание VK и начало Telegram;

Европа – переезд серверов, создание дата-центра и новый офис;

ОАЭ – новая штаб-квартира, конференции и золотой период развития Telegram.

Кроме того, все игроки по умолчанию будут участвовать в рейтинге марафонцев. Тот, кто пробежит за один раз наибольшую дистанцию, получит призовые бонусы в виде игровой валюты Gems, дополнительных жизней или монеток от других проектов на блокчейне TON и мини-приложений в мессенджере.

Накануне Дуров анонсировал несколько обновлений и новых функций в мессенджере. По его словам, работа от стадии предложения до полностью функциональных сборок заняла около суток.

Новые обновления будут включать пять улучшений для подарков в мессенджере, три улучшения для хэштегов, а также возможность добавлять медиафайлы в сообщение после его отправки и просматривать время редактирования сообщения.

До этого Telegram расширил список жалоб на контент. Теперь у пользователей появились категории "терроризм" и "не нравится". При этом в некоторых категориях изменились формулировки. Категория "спам" теперь называется "мошенничество и спам", а категория "порнография" – "незаконный контент для взрослых".