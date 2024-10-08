Таганский суд Москвы оштрафовал Microsoft и Pinterest на 3,5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Таганский суд Москвы назначил компании Microsoft и фотохостингу Pinterest Europe Limited штраф в размере 3,5 миллиона рублей в связи с отказом удалить запрещенную информацию, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Обеим корпорациям вменяют статью "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации" КоАП РФ.

В конце августа Pinterest должен был выплатить 7 миллионов рублей из-за повторного неисполнения обязанностей по осуществлению мониторинга социальной сети и ограничению доступа к определенной информации.

Вместе с тем под штрафные санкции подпала компания Google по аналогичной причине. Сумма выплаты составила 3,5 миллиона рублей.