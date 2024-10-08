В России заблокировали мессенджер Discord

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мессенджер Discord заблокирован в России за нарушение требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

По данным ведомства, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

В конце сентября Таганский суд Москвы обязал Discord выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Инстанция обвинила сервис в неисполнении владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации.

РКН обращался к Discord с требованием удалить 947 противоправных материалов. Ведомство уточняло, что публикации содержат детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и другие нарушения. При этом ряд соответствующих материалов так и не был удален.

Утром 8 октября Discord перестал работать у жителей Хабаровска, Благовещенска, Забайкалья и Владивостока. Также в течение последних двух недель перебои в работе мессенджера наблюдали пользователи из Кемерова.

