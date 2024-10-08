Сервис Discord не работает у российских пользователей на Дальнем Востоке

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Жители Хабаровска, Благовещенска, Забайкалья и Владивостока не могут зайти в сервис Discord, пишет ТАСС.

В течение последних двух недель перебои в работе мессенджера наблюдали пользователи из Кемерова, у которых в данный момент он также не работает. При этом проблем с запуском сервиса не испытывают проживающие в регионах Сибири и Бурятии.

В связи с этим агентство обратилось за комментарием в Роскомнадзор.

В начале октября федеральная служба потребовала от Discord удалить 947 противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и пронаркотический контент.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, ряд соответствующих материалов так и не был удален. Таким образом, за изображения детской порнографии сервис был оштрафован на 6 миллионов рублей.