ФСБ задержала 39 радикалов, склонявших детей к насильственным акциям через Discord

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ задержала 39 радикалов, склонявших по указанию Киева детей к насильственным акциям, в рамках проведения масштабной операции в отношении членов деструктивных интернет-сообществ в 78 регионах России. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В операции также принимали участие сотрудники МВД и СК РФ. Всего они проверили 252 участников интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних. При этом возраст задержанных варьируется от 14 до 35 лет.

"Из них в настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан", – заявили в ФСБ.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что злоумышленники переписывались с украинскими кураторами в Сети, в частности через сервис Discord. Переписка, которую обнаружили специалисты, содержала инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, а также планы подготовки вооруженных нападений.

Также при обысках у задержанных были изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств и "символика и пропагандистские материалы террористических организаций".

В данный момент оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, поэтому других подробностей спецоперации в спецслужбе не привели.

Между тем Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и пронаркотический контент.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, ряд соответствующих материалов так и не был удален. Таким образом, за изображения детской порнографии сервис был оштрафован на 6 миллионов рублей.