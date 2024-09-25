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25 сентября, 22:03

Происшествия

На Ставрополье задержан участник террористической ячейки в колонии Калмыкии

Фото: depositphotos/blinow61

Ессентукский городской суд на Ставрополье арестовал участника террористической ячейки, созданной осужденными в колонии Калмыкии. Об этом сообщается на сайте суда.

Задержанный заключен под стражу до конца октября 2024 года.

По информации следствия, террористическое сообщество "Ахлю ас-Сунна валь-Джамаат" было создано в колонии в 2013 году. В состав ячейки вошли более ста осужденных, которые занимались распространением экстремистской идеологии, вербовкой новых осужденных, а также установлением правил шариатского суда на территории колонии.

В отношении десятков участников и лидеров террористического сообщества были возбуждены уголовные дела. На данный момент некоторые из них уже приговорены к различным тюремным срокам.

Ранее на Ставрополье ликвидировали планировавших теракт радикалов. По данным НАК, боевики планировали совершить теракт на железнодорожной станции края. Бандиты занимались террористической деятельностью украинского военизированного националистического формирования.

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