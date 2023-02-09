На Ставрополье ликвидировали планировавших теракт радикалов

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На Ставрополье прошла контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы четыре боевика, связанные с украинскими радикалами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

По данным НАК, боевики планировали совершить теракт на железнодорожной станции края. Бандиты занимались террористической деятельностью украинского военизированного националистического формирования, заявили в комитете.

Спецслужбы провели осмотр территории сражения, где нашли автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства.

Ранее на хуторе Петровском в Ставропольском крае нейтрализовали группу боевиков. Во время мероприятий террористам предложили сложить оружие и сдаться. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после же бандитов ликвидировали.

Среди гражданского населения пострадавших нет. На территории происшествия организовали оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Режим контртеррористической операции ввели в хуторе Петровском Советского городского округа Ставропольского края 8 февраля в 20:00 по Москве. Утром 9 февраля режим был снят.

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