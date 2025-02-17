Суд оштрафовал Google за публикацию инструкции для сдачи в плен

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона 800 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Инстанция признала компанию виновной по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Причиной для этого послужили опубликованные на видеохостинге YouTube ролики, среди которых присутствовала инструкция по сдаче в плен для российских участников спецоперации.

В январе московский суд также назначил корпорации Google штраф свыше 8 миллиардов рублей. Такое решение было принято из-за уклонения компании от уплаты предыдущего штрафа.

Российские суды неоднократно признавали корпорацию виновной в административных правонарушениях за неисполнение российских законов. В ноябре 2024 года Таганский суд Москвы в один день дважды назначил Google по 3,8 миллиона рублей штрафов. Поводом для этого тогда послужило неудаление запрещенного контента.

Между тем, по данным СМИ, задолженность корпорации Google перед 17 российскими телеканалами в связи с блокировкой их аккаунтов на YouTube превысила отметку в 1,8 дуодециллиона рублей. Уточнялось, что эта единица имеет 39 нулей.

