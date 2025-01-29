РБК: долг Google перед российскими телеканалами достиг 1,8 дуодециллиона рублей

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Задолженность корпорации Google перед 17 российскими телеканалами в связи с блокировкой их аккаунтов на видеохостинге YouTube составила более 1,8 дуодециллиона (это единица с 39 нулями. – Прим. ред.) рублей. Об этом сообщает РБК.

14 января столичный суд назначил корпорации Google штраф в размере более 8 миллиардов рублей. Такое решение принято из-за уклонения компании от уплаты предыдущего штрафа.

Российские суды неоднократно признавали корпорацию виновной в административных правонарушениях за неисполнение российских законов. В ноябре 2024 года Таганский районный суд Москвы в один день дважды назначил Google по 3,8 миллиона рублей штрафов из-за неудаления запрещенного контента.

