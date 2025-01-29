Депутат Горелкин: для списания штрафа Google должен восстановить все удаленные аккаунты

29 января, 17:19Политика
Фото: depositphotos/lucidwaters
Корпорация Google должна восстановить все удаленные аккаунты и начать соблюдать цифровое право России, тогда у нее появится возможность снизить сумму штрафа, которая в данный момент составляет 1,8 дуодециллиона (единица с 39 нулями. – Прим. ред.) рублей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Депутат в беседе с телеграм-каналом SHOT также подчеркнул, что компания должна соблюдать баланс и предоставлять возможности для пользования площадкой всем, а не продолжать продвигать либеральную повестку.
Иные действия приведут к тому, что штраф придется выплатить в полном объеме, резюмировал Горелкин.
О новом рекорде по задолженности Google перед 17 российскими телеканалами в связи с блокировкой их аккаунтов на видеохостинге YouTube стало известно 29 января.
Российские суды неоднократно признавали корпорацию виновной в административных правонарушениях за неисполнение российских законов. Например, в ноябре 2024 года Таганский районный суд Москвы в один день дважды назначил Google по 3,8 миллиона рублей штрафов из-за неудаления запрещенного контента.
Россияне могут лишиться сервисов Google