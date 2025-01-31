Московский арбитражный суд запретил Google судиться в Калифорнии

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Столичный арбитражный суд запретил компании Google Ireland Limited продолжать разбирательства в суде в Калифорнии, говорится в картотеке суда. Это стало ответом на решение американского суда, пишут "Ведомости" со ссылкой на свой источник.

Google Ireland Limited еще 24 января подала иск в Калифорнии, требуя запретить ООО "Гугл" и его представителям участвовать в процессе банкротства в РФ. Окончательное решение еще не принято, но суд в США ввел временные ограничения, которые препятствуют разбирательству в Москве.

Поэтому представитель "Гугл" обратился в столичный суд и потребовал продолжить судебное разбирательство, подчеркнув, что подобные решения иностранных судов не подлежат исполнению в РФ. Российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротство российских компаний, отметил партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян.

По данным на конец января 2025 года, задолженность корпорации Google перед 17 российскими телеканалами из-за их блокировки на видеохостинге YouTube составила более 1,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей, что превышает весь мировой ВВП.

Чтобы сократить сумму штрафа, корпорации требуется восстановить все удаленные аккаунты и начать соблюдать цифровое право в РФ, объясняли в ГД. В обратном случае Google придется выплатить штраф в полном объеме.

