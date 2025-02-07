Депутат Свинцов: сбои в YouTube связаны не с запретом, а с техническими ошибками

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Проблемы с работой видеохостинга YouTube в РФ связаны с техническими сбоями, так как платформу никто официально не блокировал и не ограничивал. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрея Свинцова.

"В первую очередь, проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация – где-то, возможно, устарело железо, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает", – объяснил он.

Свинцов также напомнил, что любая компания, которая соблюдает российские законы, может обратиться в Роскомнадзор и любые ограничения, которые были введены в ее адрес, будут сняты. После этого, как утверждает политик, организация сможет осуществлять свою деятельность на территории РФ.

Основанием для мер против YouTube стали нарушения российских законов, указали в РКН. В частности, видеохостинг заблокировал свыше 200 российских каналов. Эксперты считают, что можно говорить фактически о полном отключении сервиса в РФ.

Между тем в пресс-службе Google отметили, что падение трафика в России не является результатом технических проблем или действий со стороны компании.

