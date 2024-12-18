Шадаев: половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги

Фото: 123RF/photobyphotoboy

Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги. Об этом заявил глава министерства цифрового развития России Максут Шадаев, передает ТАСС.

В России есть альтернативы YouTube и есть претенденты среди отечественных видеохостингов, готовые выходить на рынок, отметил глава Минцифры в ходе итогового заседания общественного совета при ведомстве.

"Мы понимаем сейчас необходимость развития собственных больших площадок, прежде всего это касается платформ с пользовательским медиаконтентом. Понятно, что нам нужна альтернатива. В этом смысле мы видим, что у нас есть уже претенденты, которые готовы выходить на эти рынки и брать на себя соответствующую роль", – сказал Шадаев.

По словам министра, в области медиа "все устойчиво, стабильно", а переход на отечественные площадки происходит "достаточно быстро".

На факт того, что с замедлением работы YouTube в России наблюдается перераспределение аудитории в пользу отечественных хостингов, обратила внимание и руководитель медиацентра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Яна Ширяева.

Она также рассказала, что мессенджер Telegram в 2024 году стал одним из основных новостных источников.

Роскомнадзор зафиксировал снижение трафика YouTube в России еще в конце октября. Причиной были названы проблемы с оборудованием Global Cache от Google.